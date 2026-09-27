Aggressione al pronto soccorso di Ivrea: sei operatori sanitari feriti

IVREA – Tre infermieri, due operatori socio-sanitari e un medico del pronto soccorso di Ivrea sono rimasti contusi a causa dell’improvviso scatto d’ira di un paziente. L’uomo, andato in escandescenze all’interno della struttura, è stato bloccato soltanto grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.

L’episodio è stato reso noto dal sindacato degli infermieri NurSind, che proprio 24 ore prima aveva denunciato la mancanza di tutele a seguito di un’altra aggressione ai danni di un operatore nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc).

Un clima di tensione crescente su cui è intervenuto anche il direttore generale dell’Asl To4, Luigi Vercellino: “Esprimo la più totale e ferma condanna per l’ennesima, inaccettabile aggressione avvenuta ai danni di operatori del pronto soccorso di Ivrea. Al personale coinvolto va la solidarietà di tutta l’azienda. Da parte nostra abbiamo messo in campo ogni risorsa e misura di sicurezza possibile all’interno dei nostri poteri organizzativi: chiediamo con forza un ulteriore supporto da parte delle forze dell’ordine”. Sono state le sue parole riportate da Ansa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese