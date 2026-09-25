Cadavere trovato in un appartamento a Torino: si indaga per omicidio

TORINO – Il cadavere di un uomo è stato trovato nella notte all’interno di un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, a Torino. Sul caso sono in corso gli accertamenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato e, tra le ipotesi investigative, viene presa in considerazione anche quella dell’omicidio. Il deceduto non risiedeva nell’appartamento.

L’allarme è scattato intorno alle 23, quando è arrivata una chiamata al 112 che ha fatto intervenire le forze dell’ordine nell’abitazione. Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti hanno trovato il corpo senza vita della vittima.

Le circostanze della morte sono ancora da chiarire. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi necessari per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause del decesso.

Il corpo massacrato a coltellate e bastonate

Il corpo ha evidenti segni di violenza, ferite da arma da taglio e da colpi ricevuti.

Nelle ore successive due giovani, entrambi di circa vent’anni, sono stati accompagnati negli uffici della Squadra Mobile per essere ascoltati. Gli investigatori stanno verificando un loro eventuale coinvolgimento nella morte.

L’indagine è quindi ancora nelle fasi iniziali e saranno gli accertamenti della Polizia e gli eventuali esami medico-legali a chiarire la dinamica e le responsabilità.

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