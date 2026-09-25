Scontro tra due camion a Cuneo, morti entrambi gli autisti

CUNEO – Due autisti di camion sono morti nella prima mattina di oggi, venerdì 25 settembre, in uno scontro avvenuto a Cuneo, in via Roero, nelle immediate vicinanze dello stabilimento Michelin, in frazione Ronchi.

L’allarme è scattato intorno alle 5.30. Coinvolti due mezzi pesanti: un camion a tre assi e un furgonato utilizzato per il trasporto di animali. Nell’impatto, particolarmente violento, entrambi i conducenti sono deceduti sul colpo.

Imponente l’intervento dei soccorsi

Sul posto è intervenuto un imponente dispositivo di soccorso. Sono arrivate le squadre dei Vigili del fuoco della prima partenza di Cuneo, insieme ai distaccamenti di Busca e Fossano e all’autogru del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Asti.

Presenti anche il personale sanitario del 118, i veterinari e i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.

Particolare attenzione è stata riservata agli animali che si trovavano a bordo di uno dei mezzi coinvolti. Alcuni sarebbero morti, mentre per gli altri è stato necessario attendere l’intervento dei veterinari prima di procedere alle operazioni di messa in sicurezza e trasferimento.

Via Roero chiusa al traffico

Terminate le prime operazioni sugli animali, i Vigili del fuoco hanno iniziato a lavorare alla messa in sicurezza e alla rimozione dei mezzi pesanti.

Via Roero è stata chiusa al traffico e la circolazione viene regolata dai carabinieri. La strada resterà interessata dalle operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli fino alla completa messa in sicurezza dell’area.

Le cause e l’esatta dinamica dello scontro sono ancora da ricostruire.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese