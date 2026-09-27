Bambino di cinque anni investito a Torino, portato al Regina Margherita in codice rosso

TORINO – Momenti di paura nella serata di ieri per un sinistro stradale che ha coinvolto un bambino di cinque anni.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, erano circa le 22,30 di ieri, 26 settembre, quando all’incrocio tra via Pinelli e via Industria un bimbo di cinque anni è stato investito.

A chiamare i soccorsi le persone che hanno assistito alla scena. Giunti sul luogo del sinistro, i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al piccolo, poi trasportato – vista l’età – in codice rosso all’ospedale Regina Margherita. Ha riportato una frattura al livello dell’addome, ma non risulta in pericolo di vita ed è sempre rimasto vigilie.

Si indaga su quanto successo.

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