CronacaTorino
Bambino di cinque anni investito a Torino, portato al Regina Margherita in codice rosso
Il piccolo ha riportato una frattura al livello dell’addome
TORINO – Momenti di paura nella serata di ieri per un sinistro stradale che ha coinvolto un bambino di cinque anni.
Cosa è successo
Secondo quanto si apprende, erano circa le 22,30 di ieri, 26 settembre, quando all’incrocio tra via Pinelli e via Industria un bimbo di cinque anni è stato investito.
A chiamare i soccorsi le persone che hanno assistito alla scena. Giunti sul luogo del sinistro, i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al piccolo, poi trasportato – vista l’età – in codice rosso all’ospedale Regina Margherita. Ha riportato una frattura al livello dell’addome, ma non risulta in pericolo di vita ed è sempre rimasto vigilie.
Si indaga su quanto successo.
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