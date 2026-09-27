La Bertram Derthona parte bene:  vittoria,con la Tezenis Verona 101-93 alla Nova Arena

TORTONA – La Bertram Derthona debutta in campionato con una vittoria, superando la Tezenis Verona per 101-93 al termine di una partita combattuta fino all’ultimo quarto.

Tortona parte forte e chiude il primo periodo avanti 30-24. Verona reagisce nel secondo quarto, ma i padroni di casa conservano il vantaggio all’intervallo sul 52-48. Dopo la pausa la squadra veneta torna a contatto e, grazie al 27-24 del terzo periodo, si porta sul 76-75.

Nell’ultimo quarto la Bertram ritrova efficacia in attacco e con un parziale di 25-18 prende definitivamente il controllo della partita, conquistando i primi due punti della stagione.

Grande protagonista Dante Maddox, autore di 23 punti in 25 minuti, con 5/5 da due e 4/6 da tre. In doppia cifra anche Justin Gorham (14), Prentiss Hubb e Giordano Bortolani (13), Dominik Olejniczak (11), Amar Alibegovic e Aljami Durham (10).

Tortona costruisce il successo grazie soprattutto alle ottime percentuali al tiro: 75% da due (30/40) e 9/18 da tre, oltre a 21 assist e 120 di valutazione complessiva. Verona domina invece a rimbalzo (37-25), con 20 rimbalzi offensivi, ma non riesce a completare la rimonta.

Per la Tezenis il miglior realizzatore è Mike Tobey con 19 punti e 11 rimbalzi, seguito da C.J. Massinburg (17 punti e 7 assist), Federico Zampini (15), Lorenzo Ambrosin (11) e Jermaine Samuels (10). La squadra di Alessandro Ramagli paga soprattutto il 30% al tiro da tre (9/30).

Bertram Derthona Tortona-Tezenis Verona 101-93 (30-24, 22-24, 24-27, 25-18)

Tortona: Maddox 23, Gorham 14, Hubb 13, Bortolani 13, Olejniczak 11, Alibegovic 10, Durham 10, Jallow 5, Pecchia 2, Gazzotti 0, Eboua NE, Di Meo NE. All. Fioretti.

Verona: Tobey 19, Massinburg 17, Zampini 15, Ambrosin 11, Samuels 10, Poser 9, Loro 8, Melendez 4, Mane 0, Oliveri NE, Zumerle NE, Pantano NE. All. Ramagli.

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