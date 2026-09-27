Lusernetta piange il suo sindaco Alex Maurino, tra poco avrebbe compiuto 49 anni

LUSERNETTA – L’intera comunità di Lusernetta è in lutto per la perdita del suo primo cittadino Alex Maurino.

Maurino si è spento nella notte a causa di una grave malattia contro cui combatteva da tempo. Vigile a Bagnolo Piemonte, avrebbe compiuto 49 anni il primo ottobre. Nelle ultime settimane era ricoverato all’Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo.

Alex Maurino, che lascia la moglie Manuela e la figlia Micaela, era stato eletto sindaco per la terza volta nel giugno 2024 con il 97,95% dei voti.

Ciao Alex, sei stato prezioso per noi!

Hai ispirato la nascita della nuova Proloco attualmente in corso e continueremo a lavorare per rendere Lusernetta un territorio ospitale ed accogliente come l’hai sempre voluto e reso possibile tu con il tuo lavoro.

La tua Proloco

È il ricordo della Proloco Lusernetta.

Condoglianze anche dal vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo:

Tutta la Città metropolitana di Torino è vicina al dolore della sua famiglia e del paese.

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