E’ Abigail Romagnolo la vittima dello scontro tra due auto e un camion a Saluzzo

SALUZZO – È stata identificata la donna morta nel primo pomeriggio di giovedì 24 settembre 2026 in uno scontro stradale avvenuto a Saluzzo, nel Cuneese. Si tratta di Abigail Romagnolo, 38 anni, originaria di Pinerolo e residente a Barge.

Lo scontro è avvenuto sull’ex statale 589, all’altezza del bivio per Cervignasco. Romagnolo era alla guida di una Fiat Punto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con una Fiat Panda e con un mezzo pesante.

L’impatto non ha lasciato scampo alla 38enne. Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente altre sei persone, che fortunatamente sono risultate tutte illese.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e chiarire le cause che hanno portato all’impatto.

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