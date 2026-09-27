Ruba cibo e birra, aggredisce il direttore e ci riprova in un altro market: in manette 39enne a Torino

TORINO – Doppio colpo e violenza nel giro di poco tempo nel quartiere Campidoglio a Torino, dove la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 39 anni, accusato di tentata rapina e furto aggravato. L’uomo era tra l’altro già noto alle forze dell’ordine e recidivo nel violare le misure cautelari a suo carico.

Cosa è successo

La sequenza di eventi si è svolta nel primo pomeriggio. Il 39enne è entrato inizialmente in un supermercato di via Nicola Fabrizi, riempiendo lo zaino con generi alimentari, birre e confezioni di formaggio. Superate le casse senza pagare, è stato intercettato dal responsabile del punto vendita.

Per guadagnarsi la fuga, l’uomo non ha esitato ad aggredire e colpire ripetutamente il direttore del negozio. Nonostante la violenza dell’attacco, la vittima è riuscita ad aprire lo zaino del malvivente e a recuperare l’intera refurtiva prima che questi si dileguasse verso corso Svizzera.

La fuga è durata poco, ma si è trasformata in un secondo episodio criminale. Giunto in un altro supermercato in corso Svizzera, il 39enne ha colpito di nuovo, questa volta nascondendo due lattine di birra e due confezioni di formaggio direttamente negli indumenti intimi, per poi oltrepassare nuovamente le uscite senza saldare il conto.

Grazie alle tempestive segnalazioni e ai dettagli forniti dai testimoni, le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e del Commissariato San Donato sono riuscite a rintracciarlo e bloccarlo a poca distanza dal secondo punto vendita. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto la merce appena rubata che, tuttavia, è risultata danneggiata e non più rivendibile.

Dai successivi controlli in questura è emerso un ulteriore dettaglio: l’uomo era già sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, misura che aveva deliberatamente disatteso nei giorni precedenti. Per il 39enne sono scattate immediatamente le manette.

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