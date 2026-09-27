Scontro stradale a Montaldo di Mondovì: perde la vita un centauro

MONTALDO DI MONDOVÌ – Non c’è stato nulla da fare per il centauro coinvolto in uno scontro stradale a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo.

Cosa è successo

Lo scontro stradale ha coinvolto il centauro e il conducente di un furgone. Lo scontro è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il centauro.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso per il trasporto tempestivo in ospedale. Purtroppo però ogni tentativo di salvare il centauro si è rivelato vano: troppo gravi le sue condizioni.

Si indaga sulla dinamica del sinistro mortale.

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