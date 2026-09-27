Seguici su

CronacaCuneo

Scontro stradale a Montaldo di Mondovì: perde la vita un centauro

Si indaga sulla dinamica del sinistro costato la vita al centauro

Pubblicato

26 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

MONTALDO DI MONDOVÌ – Non c’è stato nulla da fare per il centauro coinvolto in uno scontro stradale a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo.

Per approfondire:

Cosa è successo

Lo scontro stradale ha coinvolto il centauro e il conducente di un furgone. Lo scontro è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il centauro.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso per il trasporto tempestivo in ospedale. Purtroppo però ogni tentativo di salvare il centauro si è rivelato vano: troppo gravi le sue condizioni.

Si indaga sulla dinamica del sinistro mortale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *