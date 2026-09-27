Soccorsi in quota sui sentieri di confine: tra Claviere e Cesana l’esercitazione con 145 soccorritori

CLAVIERE – Il freddo che cala improvvisamente, la nebbia che cancella i riferimenti e il buio che trasforma un sentiero in una trappola. Sulle montagne al confine tra Italia e Francia scenari di questo tipo rappresentano da tempo la cronaca di una emergenza reale. Per farsi trovare pronti di fronte a situazioni estreme, è entrata nel vivo tra Claviere e Cesana Torinese l’esercitazione “Lago Nero 2026 – Ricerca in quota sulla via degli sconfinamenti”.

Promossa dalla commissione Protezione civile di Vol.To – Volontariato Torino ETS, la maxi-simulazione vede sul campo 95 volontari appartenenti a 13 organizzazioni del Terzo Settore, affiancati da una complessa macchina istituzionale e di soccorso.

Lo scenario: dispersi nei bunker e nei laghi di quota

Le operazioni si svolgono in un’ampia area montana compresa tra i 2.000 e i 2.400 metri di altitudine, toccando punti critici come il Lago Nero e il Lago di Fontana Fredda, oltre ai bunker e alle opere in caverna del Vallo Alpino.

Lo scenario ipotizzato dai soccorritori simula l’intervento per il recupero di due nuclei familiari di stranieri, con minori al seguito, rimasti bloccati dal maltempo durante il tentativo di attraversare il confine con la Francia. In un territorio così impervio, la conoscenza dei luoghi, la precisione nei sistemi di orientamento e la velocità di comunicazione diventano fattori decisivi per salvare vite umane.

Una regia complessa: istituzioni e volontariato in rete

A dirigere il sistema d’intervento è la prefettura di Torino, con il coinvolgimento diretto di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, i Comuni di Cesana e Claviere e la Centrale 112.

Sul campo operano in sinergia i vigili del fuoco (con il Comando Provinciale), la polizia di stato (frontiera di Bardonecchia, questura e commissariato), i carabinieri (Stazione di Cesana, Compagnia di Susa e soccorso alpino dell’Arma), il soccorso slpino della guardia di finanza e la Croce Rossa Italiana.

Accanto alle forze dell’ordine, il vero motore operativo è rappresentato dalle 13 associazioni di volontariato coordinati da Vol.To:

Associazione Emergenza 4X4 ODV

SosMontagna ODV

ANPS Ivrea/Torino Protezione Civile ODV

Squadre AIB e PC di Sant’Antonino di Susa, Vaie e Villar Focchiardo ODV

Croce Giallo Azzurra Torino ODV

BIOS Volvera ODV

Volontari ANFI ODV – Torino

Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa

Corpo Volontari AIB del Piemonte ODV

ANA Valsusa

Nucleo Volontari ANSMI ETS-ODV

La formazione sul campo: la mappa prima del soccorso

I due giorni di esercitazione ad alta quota sono solo il punto d’arrivo di un percorso preparatorio iniziato nei giorni scorsi. Durante la settimana, 40 volontari hanno partecipato a un modulo di formazione specifica sul TAS (Topografia Applicata al Soccorso), curato dal Nucleo specializzato dei Vigili del Fuoco.

Un passaggio fondamentale per parlare una lingua comune sul campo e garantire che l’integrazione tra corpi dello Stato e volontari sia immediata ed efficace.

La prevenzione e il valore del volontariato

Oltre al test delle procedure d’emergenza, “Lago Nero 2026” intende lanciare un messaggio chiaro sulla sicurezza in montagna e sull’importanza della prevenzione. L’ambiente alpino, affascinante quanto insidioso, richiede sempre prudenza, attrezzatura adeguata e rispetto del territorio.

Allo stesso tempo, l’evento mette in luce l’inestimabile valore del volontariato: ore di addestramento, competenza e disponibilità messe gratuitamente al servizio delle comunità per trasformare l’altruismo in una risorsa concreta di sicurezza pubblica.

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