Falstaff Restaurant Guide Italia 2027, Piazza Duomo di Alba è il Ristorante dell’anno, a Luisa Valazza il Premio Leggenda

ALBA – Il Piemonte si ritaglia un posto da protagonista nella Falstaff Restaurant Guide Italia 2027, presentata a Milano. I tre i locali piemontesi che hanno conquistato il premio regionale nelle rispettive categorie sono Piazza Duomo di Alba per la ristorazione, Cacciatori Cartosio di Cartosio per le trattorie e Sestogusto di Torino per le pizzerie.

A questi riconoscimenti si aggiunge un premio speciale particolarmente significativo: il Premio Leggenda è stato infatti assegnato a Luisa Valazza, storica chef del ristorante Al Sorriso di Soriso, in provincia di Novara.

Piazza Duomo di Alba è il Ristorante dell’Anno

Il riconoscimento più importante per il Piemonte è arrivato ad Alba, dove Piazza Duomo, il ristorante guidato dallo chef Enrico Crippa, è stato scelto anche come Ristorante dell’Anno della guida Falstaff Italia 2027.

Il locale di piazza Risorgimento è quindi protagonista di un doppio riconoscimento: oltre al premio regionale riservato al miglior ristorante piemontese, ha ottenuto il principale premio speciale della categoria ristoranti.

La guida non prende in considerazione soltanto la cucina, ma punta a valutare l’esperienza complessiva del cliente. Tra gli elementi considerati ci sono quindi anche la location, il servizio di sala e l’accoglienza.

Cacciatori Cartosio e Sestogusto

Il premio regionale per la migliore trattoria del Piemonte è andato invece a Cacciatori Cartosio, storico locale di Cartosio, nell’Alessandrino.

Per la categoria pizzeria, il riconoscimento regionale è stato assegnato a Sestogusto, realtà torinese guidata da Massimiliano Prete.

I tre locali rappresentano quindi tre diverse espressioni della ristorazione piemontese, dalla cucina d’autore alla tradizione delle trattorie fino alla pizza contemporanea.

Il Premio Leggenda a Luisa Valazza

Tra i riconoscimenti speciali assegnati durante la presentazione della guida c’è anche il Premio Leggenda, attribuito a Luisa Valazza di Al Sorriso, a Soriso.

Un riconoscimento che inserisce una delle figure storiche dell’alta cucina piemontese tra i protagonisti della nuova edizione della guida.

Una guida dedicata all’esperienza a tavola

La Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 nasce dal lavoro di giornalisti enogastronomici, critici del gusto e professionisti del settore, insieme alle segnalazioni della community della testata.

L’obiettivo dichiarato è raccontare la ristorazione con un approccio contemporaneo, considerando non soltanto ciò che arriva nel piatto ma l’intera esperienza vissuta dal cliente.

Il database italiano comprende circa 3.000 indirizzi e fa parte del più ampio network europeo di Falstaff. La guida è disponibile sia in versione cartacea sia attraverso un’app gratuita, pensata per consultare gli indirizzi e programmare pranzi, cene o semplici pause gastronomiche.

Nel corso della presentazione milanese sono stati assegnati complessivamente oltre 80 Restaurant Awards Falstaff Italia 2027, tra premi speciali e riconoscimenti regionali.

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