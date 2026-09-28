Lorenzo Sonego eliminato alle qualificazioni del torneo ATP 500 di Tokyo

TORINO – Si ferma al primo turno delle qualificazioni dell’Atp 500 di Tokyo il torneo di Lorenzo Sonego. Il tennista torinese, attualmente numero 83 del ranking mondiale, è stato battuto dal polacco Kamil Majchrzak con il punteggio di 7-5, 6-2.

Sonego ha provato a rimanere in partita nel primo set, rimasto in equilibrio fino alle fasi finali. Majchrzak è però riuscito a chiuderlo sul 7-5. Nel secondo parziale il polacco ha preso il controllo del match, lasciando poco spazio alla reazione dell’azzurro e imponendosi per 6-2.

Per Sonego si tratta della 20ª sconfitta stagionale. L’azzurro dovrà quindi rinunciare all’accesso al tabellone principale del torneo giapponese, che mette in palio punti importanti per la classifica Atp.

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