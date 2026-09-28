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CronacaTorino

Nichelino: cadavere decomposto trovato in un appartamento, uomo morto da giorni

Si tratta di un uomo di 80 anni

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11 secondi fa

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NICHELINO – Ennesima tragedia della solitudine, questa volta a Nichelino.

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Qui, nell’appartamento di un palazzo in via Parri, è stato ritrovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione di uomo. Si tratterebbe di un 80enne la cui morte risalirebbe ad alcuni giorni fa, ma nessuno se ne era accorto. A dare l’allarme sono stati i residenti del palazzo, allertati dal cattivo odore che proveniva dall’abitazione.

Sul posto sono intervenuti  i vigili del fuoco di Torino Lingotto, sono loro ad aver scoperto il cadavere non appena aperta la porta di ingresso, il personale sanitario del 118 e i carabinieri di Moncalieri per i rilievi del caso.

Da un primo esame effettuato dal medico legale, l’80enne è deceduto per cause naturali.

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