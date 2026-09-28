Usa un jammer per non far chiudere l’auto e tentare di rubarla, arrestato a Torino

TORINO – Un jammer, utilizzato per disturbare il segnale del sistema keyless e impedire la chiusura automatica dell’auto. Sarebbe stato questo lo strumento utilizzato da un uomo di 53 anni, arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato a Torino con l’accusa, allo stato degli atti, di tentato furto aggravato in concorso.

Il tentativo di furto è avvenuto in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova. Gli agenti della Squadra Mobile stavano effettuando un servizio di pattugliamento finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori quando hanno notato due uomini muoversi in maniera sospetta tra le auto parcheggiate.

Il jammer contro la chiusura keyless

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, i due avrebbero atteso che una donna parcheggiasse la propria automobile. La conducente si è quindi allontanata a piedi, confidando nella chiusura automatica del veicolo attraverso il sistema keyless.

A quel punto uno dei due uomini si sarebbe avvicinato rapidamente alla vettura. Gli investigatori ritengono che abbia verosimilmente utilizzato un jammer, un dispositivo in grado di generare interferenze sulle frequenze radio utilizzate dai sistemi elettronici, per impedire che il comando di chiusura arrivasse correttamente all’automobile.

In questo modo, la vettura sarebbe rimasta aperta nonostante la conducente si fosse allontanata.

L’uomo entra nell’abitacolo, ma interviene la Squadra Mobile

Dopo essersi assicurato che l’auto non fosse stata chiusa, l’uomo sarebbe entrato nell’abitacolo. Nel frattempo il complice si sarebbe allontanato dopo essersi accorto della presenza degli agenti.

I poliziotti della Squadra Mobile sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato il 53enne prima che riuscisse a portare a termine il furto.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato nella casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino. È gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato in concorso.

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