Entra nell’ufficio postale di corso Palermo a Torino con un coltello e si porta via 850 euro: arrestato cinquantenne

TORINO – È stato individuato meno di 24 ore dopo la rapina il cinquantenne accusato di aver assaltato l’ufficio postale di corso Palermo 55, a Torino. L’uomo è stato fermato dai carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri, in via Bologna.

Il colpo era avvenuto intorno alle 8.30. Secondo la ricostruzione dei militari, il cinquantenne avrebbe minacciato con un coltello il direttore e alcuni dipendenti, riuscendo a farsi consegnare 850 euro in contanti prima di fuggire.

I carabinieri della stazione Borgo Dora lo hanno riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’uomo era già noto sia al personale dell’ufficio postale sia ai militari.

Le ricerche sono proseguite con il coinvolgimento del Nucleo operativo della compagnia Oltredora e della stazione Falchera. Il cinquantenne è stato trovato alla fermata dell’autobus di via Bologna, all’altezza del civico 103. Aveva cambiato gli abiti che indossava al momento della rapina, ma questo non è bastato a evitare il riconoscimento.

Accusato di rapina aggravata, è stato accompagnato nel carcere Lorusso e Cutugno

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese