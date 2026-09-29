Meteo Piemonte, ancora sole e temperature miti: qualche pioggia da metà settimana

PIEMONTE – Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, il Piemonte resta ancora sotto l’influenza di un esteso anticiclone, con l’asse tra il Mediterraneo e l’Europa centrale. Nei prossimi giorni il tempo si manterrà quindi in prevalenza stabile e abbastanza soleggiato, anche se non mancheranno velature e nubi basse, soprattutto sui settori alpini, pedemontani e sulle pianure occidentali.

Le nubi saranno più compatte nelle ore più fredde, in particolare tra Torinese e Cuneese, dove l’afflusso di correnti più umide orientali nei bassi strati favorirà la formazione di una maggiore copertura nuvolosa. Più ampie, invece, le schiarite sulle pianure orientali della regione.

Il quadro meteorologico potrebbe cambiare da metà settimana, quando una perturbazione in transito sulla Francia potrà portare qualche piovasco intermittente sulle Alpi, soprattutto tra Cuneese, Torinese e Canavese. Gli effetti sul resto del Piemonte saranno comunque limitati e si tradurranno soprattutto in un aumento della nuvolosità.

Le temperature resteranno superiori alla media del periodo, con minime comprese tra 11 e 16 gradi e massime tra 24 e 26 gradi sulle pianure e sulle colline. Tra mercoledì e venerdì è atteso un lieve calo dei valori, senza però un brusco cambio di scenario.

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