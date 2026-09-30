Calcio femminile, Champions League: la Juve vince 3 a 0 in Svezia contro l’Häcken

TORINO – Buona la seconda per le ragazze di mister Guerrero: finisce 3 a 0 in Svezia. A Göteborg, contro l’Häcken, la Juve Women era chiamata al riscatto dopo la sconfitta nella partita d’esordio in Champions League contro il Benfica di settimana scorsa. La gara di questa sera, iniziata alle 18.45, ha fornito risposte molto positive nel secondo tempo e soprattutto porta in dote i primi tre punti della fase a campionato.

Primo tempo sottotono per le bianconere

La Juventus parte con un atteggiamento propositivo e nei primi minuti crea subito qualche situazione interessante con Alba Redondo e Stølen Godø, scelta a sorpresa tra i titolari.

Con il passare dei minuti, però, l’Häcken prende coraggio, con occasioni per Tindell e Anvegård. Dopo un nuovo momento positivo per le bianconere, prima dell’intervallo Salvai è decisiva nel fermare una ripartenza dell’Häcken. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Le reti nella ripresa

Al rientro in campo, i primissimi minuti sono di grande aggressività delle padrone di casa. La Juve resiste e al 57′ trova il gol che sblocca la sfida. Lo sigla Pinto, che conclude al meglio una bell’azione confezionata da Bartel e Sarriegi. Grazie alla rete, le ragazze di Guerrero acquisiscono fiducia e iniziano a far girare meglio il pallone.

L’Häcken prova a reagire, ma la Juventus continua a creare occasioni, soprattutto con Redondo, che colpisce un palo. La grande parata di De Jong su Fossdalsá è uno dei mattoncini che hanno costruito la vittoria della Juve di stasera, che resiste e al 77′ trova il raddoppio, con Stølen Godø che devìa di testa in rete un cross perfetto di Schatzer.

Gol e sofferenza finale

La terza marcatura arriva all′88’: Redondo riesce finalmente a timbrare il cartellino dopo averci provato più volte. L’Häcken non si arrende e nel recupero Anvegård cerca due volte la rete: prima trova la parata di De Jong, poi al 93′ la sua conclusione a giro si stampa sulla traversa.

Con un pizzico di buona sorte, la Juve resiste e porta a casa il 3 a 0. Si torna in campo domenica, con la sfida al Milan in campionato, alle ore 15.

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