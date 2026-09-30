Due arresti dopo un inseguimento a Baldissero Torinese per truffe ai danni di tre esercizi commerciali

BALDISSERO TORINESE – Operazione congiunta della polizia locale e dei carabinieri nella mattinata di lunedì 28 settembre. Due uomini di 36 e 20 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di aver messo a segno truffe, consumate e tentate, ai danni di tre attività commerciali del territorio.

I due agivano in coppia con la tecnica del pagamento con banconota da 50 euro: una truffa in cui un cliente paga un piccolo acquisto con una banconota (spesso falsa o manipolata) e confonde il cassiere durante il resto per farsi restituire soldi veri o intascare indebitamente il denaro.

Decisiva è stata la prontezza dei negozianti, che hanno subito lanciato l’allarme consentendo agli agenti della polizia locale di Baldissero di individuare l’utilitaria usata per la fuga attraverso il sistema di videosorveglianza comunale.

L’auto è stata intercettata e bloccata al confine con Pino Torinese al termine di un breve inseguimento, condotto con il supporto dei carabinieri e della polizia locale di Pino Torinese. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati circa 5.000 euro in banconote di piccolo taglio.

Su disposizione del PM della procura di Torino, i due arrestati sono stati trasferiti nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il trasporto è stato effettuato grazie a un mezzo speciale messo a disposizione dalla polizia locale di Chieri, dove presso la locale stazione dei carabinieri si erano svolti i rilievi di rito.

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