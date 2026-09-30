Ghiacciaio Ciardoney, perdita record di ghiaccio: potrebbe non arrivare al 2040

TORINO – Il ghiacciaio Ciardoney, nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, continua a ridursi a ritmi sempre più rapidi. Le misurazioni effettuate il 21 settembre 2026 dalla Società Meteorologica Italiana, nell’ambito delle campagne del Comitato Glaciologico Italiano, hanno evidenziato una perdita di massa glaciale tra le più elevate degli ultimi 35 anni di osservazioni.

Le rilevazioni sono state realizzate con la collaborazione di Iren Energia, Parco Nazionale Gran Paradiso, Università di Torino, Università La Sapienza di Roma, Arpa Piemonte e associazione Altra Quota.

Persi oltre tre metri di massa glaciale

A pesare sul bilancio del Ciardoney sono state soprattutto la scarsa disponibilità di neve in primavera e le temperature eccezionalmente elevate e prolungate dell’estate 2026.

Nel complesso, la perdita di massa registrata equivale a una lama d’acqua di 3,17 metri sull’intera superficie del ghiacciaio. Si tratta di un valore superiore a più del doppio della perdita media annua registrata nel periodo 1992-2025.

Nella serie di 35 anni di misurazioni, il dato del 2026 è inferiore soltanto a quello della stagione 2021-2022, quando la perdita aveva raggiunto i 4 metri. In quella occasione, però, aveva inciso anche un innevamento invernale particolarmente scarso.

Valori paragonabili a quello del 2026 erano stati registrati nelle stagioni 1997-98 e 2002-03.

Anche la fronte del ghiacciaio ha fatto registrare un arretramento significativo: rispetto al 2025 il ritiro è stato di 25 metri.

In tre anni persi 2,2 milioni di metri cubi di ghiaccio

Una delle novità della campagna 2026 è il nuovo rilievo fotogrammetrico effettuato con un drone, condotto dalle Università di Torino e La Sapienza di Roma insieme ad Arpa Piemonte.

Il rilievo, realizzato a tre anni di distanza da quello del settembre 2023, permette di ottenere una stima più precisa delle variazioni della massa glaciale rispetto alle sole misurazioni effettuate attraverso le paline ablatometriche.

Il risultato è particolarmente significativo: tra il 2023 e il 2026 il Ciardoney ha perso circa 2,2 milioni di metri cubi di ghiaccio.

Per rendere l’ordine di grandezza più comprensibile, si tratta di un volume equivalente a un deflusso medio annuo di acqua sufficiente a riempire circa 250 piscine olimpioniche.

Il ghiacciaio ha perso quasi metà della sua superficie dal 1988

Il rilievo ha permesso anche di aggiornare la superficie del Ciardoney, oggi pari a 0,428 chilometri quadrati.

Il confronto con le misurazioni del passato evidenzia una progressiva riduzione:

-7% rispetto al 2003;

-48% rispetto al 1988;

-72% rispetto al massimo raggiunto durante la Piccola Età Glaciale, intorno al 1850.

Il progressivo arretramento sta inoltre modificando la morfologia stessa del ghiacciaio. Il rapido affioramento del substrato roccioso sta infatti contribuendo a disarticolare il settore più basso del Ciardoney.

Il futuro del Ciardoney

I dati raccolti negli ultimi anni mostrano un’accelerazione della perdita di massa. Nel periodo 2022-2026, il tasso di perdita è risultato più che doppio rispetto a quello osservato nel primo decennio delle misurazioni, tra il 1992 e il 2002.

Sulla base dell’attuale ritmo di riduzione, gli studiosi ritengono probabile che il ghiacciaio Ciardoney non arrivi al 2040.

Il dato non indica quindi semplicemente un arretramento della fronte glaciale, ma descrive una trasformazione molto più profonda: il ghiacciaio sta perdendo rapidamente volume e superficie, mentre il substrato roccioso sta progressivamente emergendo nelle aree un tempo occupate dal ghiaccio.

Le misurazioni condotte ogni anno consentono di seguire questa evoluzione e di costruire una delle serie storiche più importanti per comprendere gli effetti del cambiamento climatico sui ghiacciai delle Alpi occidentali.

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