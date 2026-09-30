Omicidio di Fabio Colapietro, la procura di Torino dispone analisi sui cellulari. Venerdì l’autopsia

TORINO – Proseguono le indagini sulla morte e sullo smembramento del cadavere di Fabio Colapietro. La procura di Torino ha disposto le analisi forensi sui cellulari, sequestrati ai tre arrestati e alla vittima, per ricostruire le ore prima del delitto. Sono indagati la professoressa Nicole Formichetti, 47 anni, nell’appartamento della quale sono avvenuti l’omicidio e il successivo smembramento del corpo, Keith Simon Domingo Butig, 22 anni, e Cristian Matheus De Oliveira Morando, 26 anni. Quest’ultimo è reo confesso di aver stretto al collo la vittima prima di sezionarla nella vasca da bagno.

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Colapietro, che avverrà venerdì e chiarirà le cause e il momento del decesso. Si procede per i reati di favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Torino, mentre i genitori della vittima hanno nominato gli avvocati per costituirsi parte civile.

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