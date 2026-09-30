In fuga a Torino con un registratore di cassa, aveva provato a rubarne un altro poco prima

TORINO – Doppio tentativo di furto nel giro di pochi minuti in una zona commerciale di Torino. Protagonista un uomo, arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso mentre fuggiva con il cassetto di un registratore di cassa.

L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi e ha coinvolto gli investigatori della Squadra Mobile di Torino, impegnati nei controlli del territorio e nel contrasto ai reati contro il patrimonio.

La fuga con il cassetto della cassa

Gli agenti hanno notato un uomo correre in strada con in mano il cassetto di un registratore di cassa, inseguito da un cittadino che chiedeva aiuto. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccarlo.

Secondo quanto ricostruito, poco prima l’uomo sarebbe entrato nel negozio della compagna del cittadino che lo stava inseguendo e avrebbe strappato con violenza il cassetto della cassa, facendo cadere diversi oggetti e provocando momenti di panico tra le persone presenti.

Durante la fuga avrebbe inoltre rivolto una minaccia all’inseguitore, nel tentativo di intimidirlo e riuscire a far perdere le proprie tracce.

Poco prima un altro tentativo in un secondo negozio

Mentre gli agenti stavano identificando l’uomo, dalla Centrale Operativa è arrivata la segnalazione di un altro episodio avvenuto poco prima nella stessa zona.

Un individuo con caratteristiche fisiche e abbigliamento coincidenti avrebbe tentato di impossessarsi del registratore di cassa di un secondo esercizio commerciale. In questo caso avrebbe intimato alle persone presenti di consegnare il denaro e avrebbe cercato di strappare la cassa dal bancone.

Il tentativo non sarebbe andato a buon fine perché il registratore risultava collegato tramite cavi. L’uomo si sarebbe quindi allontanato danneggiando sia la cassa sia un dispositivo elettronico presente sul bancone.

Le immagini delle telecamere hanno ricostruito la sequenza

Le testimonianze dei titolari e dei dipendenti dei due esercizi commerciali, insieme alle immagini della videosorveglianza del primo negozio, hanno permesso agli investigatori di ricostruire la sequenza degli episodi.

Nel filmato l’uomo sarebbe stato ripreso mentre afferrava con forza il cassetto del registratore, lo strappava e fuggiva verso la strada, dove poco dopo è stato intercettato dagli agenti.

La Questura riferisce inoltre che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e contro la pubblica amministrazione. Nei suoi confronti era inoltre già stato emesso dal Questore di Torino un provvedimento di Avviso Orale.

Al termine degli accertamenti, informata l’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato arrestato e accompagnato alla Casa circondariale «Lorusso e Cutugno», dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi adempimenti di legge.

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