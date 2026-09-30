La separazione, la casa venduta all’asta e oltre 83mila euro di debiti: poi la svolta a Vercelli

VERCELLI – Una separazione, il mutuo della casa familiare rimasto interamente sulle sue spalle, due finanziamenti già in corso e una figlia ancora a carico. È così che, negli anni, la situazione economica di Filippo, addetto alla sicurezza con un contratto a tempo indeterminato, è progressivamente peggiorata fino ad arrivare a un’esposizione debitoria superiore agli 83mila euro.

Una vicenda affrontata ora attraverso la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, prevista dalla normativa sul sovraindebitamento e disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’8 settembre 2026 il Tribunale di Vercelli ha accolto la domanda presentata da Filippo e ha aperto la procedura.

La separazione e il mutuo rimasto sulle sue spalle

La storia comincia nel 2016, con la separazione. Da quel momento Filippo si trova a sostenere da solo il mutuo contratto per la casa familiare, oltre alle spese ordinarie e a due finanziamenti già attivi.

In quel periodo vive con lui anche la figlia, ancora disoccupata e quindi economicamente a suo carico. L’equilibrio finanziario diventa progressivamente più difficile da mantenere e le rate del mutuo iniziano a non essere pagate con regolarità.

Filippo prova comunque a trovare una soluzione. Propone un piano di rientro che prevede il versamento immediato di 10mila euro e successivi pagamenti mensili per recuperare le somme arretrate. La proposta, però, non viene accettata.

La casa venduta all’asta nel 2023

La situazione si aggrava fino alla risoluzione del mutuo. Nel 2023 la casa viene quindi venduta all’asta per circa 37mila euro.

La vendita dell’immobile non è però sufficiente a cancellare l’esposizione. Rimane infatti una parte consistente del debito e, successivamente, viene disposto anche il pignoramento di una quota dello stipendio.

Nel frattempo Filippo continua a lavorare come addetto alla sicurezza con un contratto a tempo indeterminato. Vive da solo in affitto e la figlia è ormai autonoma, ma il reddito disponibile non permette comunque di far fronte a un debito che supera gli 83mila euro.

La procedura davanti al Tribunale di Vercelli

A quel punto Filippo si rivolge a Legge3.it, un organismo specializzato nel sovraindebitamento che, verificati i requisiti previsti dalla legge, avvia il percorso per accedere alla procedura.

L’8 settembre 2026 il Tribunale di Vercelli dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio.

Il provvedimento stabilisce che Filippo possa conservare ogni mese la somma necessaria al proprio mantenimento. Soltanto la quota di reddito eccedente tale importo viene destinata alla procedura. La decisione tiene inoltre conto della necessità di poter continuare a utilizzare l’automobile per recarsi al lavoro, almeno fino alle successive determinazioni previste nell’ambito della procedura.

L’obiettivo è quindi commisurare quanto Filippo può effettivamente destinare ai creditori alle sue concrete possibilità economiche, senza privarlo delle risorse necessarie per vivere e continuare a lavorare.

Tre anni per affrontare il debito

La liquidazione controllata avrà una durata di tre anni. Sulla base del reddito medio indicato nel caso e della quota lasciata a disposizione per il mantenimento, nell’intero periodo Filippo dovrebbe destinare alla procedura circa 36mila euro provenienti dal proprio reddito.

Il debito tecnico considerato nei calcoli ammonta invece a circa 86.900 euro. La somma destinata alla procedura rappresenterebbe quindi poco più del 40% dell’esposizione complessiva, con una riduzione di circa il 60%.

Al termine del percorso, in presenza dei requisiti previsti dalla legge e delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, Filippo potrà accedere all’esdebitazione, con la possibilità di liberarsi dai debiti residui.

Una crisi finanziaria legata alla separazione e alla perdita della casa

La vicenda mette in evidenza uno dei casi in cui gli strumenti previsti dalla normativa sul sovraindebitamento possono intervenire quando una persona non riesce più a far fronte alle proprie obbligazioni con le risorse disponibili.

Nel caso di Filippo, l’esposizione si è formata nel corso di diversi anni, dopo la separazione e il venir meno dell’equilibrio economico familiare, con il mutuo della casa rimasto a suo carico, le altre rate da sostenere e le spese per la figlia.

Dopo la vendita dell’abitazione, il pignoramento dello stipendio e diversi tentativi di rientrare dal debito, l’apertura della liquidazione controllata segna ora l’inizio di un percorso di tre anni al termine del quale, se saranno rispettate le condizioni previste dalla procedura, potrà arrivare l’esdebitazione.

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