Ampliamento del Collegio Einaudi di Torino, inaugurata la nuova Manica della Sezione Valentino

TORINO – Grazie al completamente della riqualificazione dell’ex mensa universitaria tra via Galliari e via Ormea, il Collegio Universitario Einaudi di Torino si è ampliato. Inaugurata questa mattina la nuova Manica della Sezione Valentino

L’ intervento consente al collegio di incrementare ulteriormente la propria capacità di accoglienza, superando stabilmente i 900 posti di studio. Il progetto ha infatti trasformato uno spazio non più utilizzato in nuovi ambienti dedicati agli studenti, ricavando 42 nuovi posti di studio, due sale studio, una cucina comune, una sala polivalente, nuovi luoghi per la vita comunitaria e un giardino completamente riqualificato.

Già operativa da febbraio, la nuova Manica ha accolto studentesse e studenti meritevoli con un’età media di 21 anni e provenienti dall’Italia e dal mondo.

Nella riqualificazione della Nuova Manica della Sezione Valentino, particolare attenzione è stata dedicata alla qualità degli ambienti, alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica, attraverso il potenziamento dell’impiantistica, il miglioramento dell’efficienza energetica, l’integrazione con altri interventi già realizzati in precedenza (recupero delle acque meteoriche, impianto fotovoltaico e termico), la digitalizzazione degli accessi e la diffusione della connettività Wi-Fi in tutti gli spazi. Con l’occasione è stato inoltre rinnovato il giardino interno con migliorie che hanno reso lo spazio maggiormente fruibile e a misura di studente.

L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di oltre 2,2 milioni di euro ed è stato reso possibile grazie a un’importante sinergia tra istituzioni pubbliche, fondazioni, imprese e cittadini, E’ stata inoltre attivata una campagna di crowdfunding.

L’inaugurazione ha riunito rappresentanti del mondo universitario locale e nazionale, della Regione Piemonte, della Città di Torino, delle Fondazioni bancarie, e dei partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, insieme agli studenti e agli alumni del Collegio.

«Ogni nuova stanza che inauguriamo non è semplicemente uno spazio abitativo in più: è un’opportunità che offriamo a una studentessa o a uno studente meritevole di costruire il proprio futuro» – così Matteo Milani, presidente della Fondazione Collegio Universitario Einaudi – «Questo progetto dimostra come la collaborazione tra istituzioni, fondazioni, imprese e cittadini possa tradursi in un investimento concreto sui giovani, sulla formazione e sulla crescita del Paese. Il Collegio Einaudi continua così a rinnovare la propria missione: offrire agli studenti meritevoli una comunità nella quale ciascuna e ciascuno possa formarsi, confrontarsi e sviluppare pienamente le proprie potenzialità» conclude.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese