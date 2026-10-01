I locali storici del Piemonte festeggiano la Giornata Nazionale: cosa vedere il 3 ottobre

TORINO – Sabato 3 ottobre torna la VI Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia, un appuntamento dedicato a caffè, pasticcerie, ristoranti e antiche botteghe che hanno attraversato la storia delle città italiane. Anche in Piemonte saranno numerosi i locali che apriranno le loro porte con visite guidate, degustazioni, appuntamenti gastronomici e serate a tema.

L’iniziativa permette di entrare in luoghi che nel corso dei decenni sono stati salotti cittadini, punti di incontro e riferimenti della vita sociale e culturale. Dietro boiserie, stucchi, specchi e marmi si conservano infatti non soltanto arredi e architetture, ma anche ricette, tradizioni e consuetudini legate alla cultura del caffè, dell’aperitivo, della pasticceria e della confetteria.

Dai Savoia alla cultura: la memoria passa dai locali storici

Il tema della VI Giornata è il rapporto tra le famiglie storiche e i luoghi che ne hanno custodito la memoria. Un tema particolarmente legato al Piemonte e alla storia sabauda, dove caffè, alberghi, ristoranti e pasticcerie hanno rappresentato nel tempo luoghi di incontro e di rappresentanza.

Per l’edizione 2026-2027 l’Associazione Locali Storici d’Italia ha scelto come Ambasciatori Ufficiali i Principi Guglielmo e Vittoria Giovanelli Marconi. Il principe Guglielmo, nipote del Nobel Guglielmo Marconi, porterà anche il racconto di alcuni momenti della vita del nonno legati ai Locali Storici, che furono teatro di passaggi importanti della sua attività e dei suoi esperimenti.

Per conoscere orari, modalità di partecipazione ed eventuali prenotazioni è necessario consultare il sito ufficiale dell’Associazione.

Gli appuntamenti a Torino

Il programma piemontese parte da Torino, dove sono diversi i locali storici che hanno aderito alla Giornata.

Al Caffè Al Bicerin è prevista una visita guidata gratuita alle sale e alla storia dello storico locale, legato alla nascita dell’omonima bevanda e citato anche da Umberto Eco.

All’Albergo Ristorante San Giors si torna invece agli anni Venti e Trenta con una serata a tema: cena con menù piemontese, musica d’epoca, dress code retrò e degustazione finale di Vermouth di Torino.

Il Caffè Pasticceria Baratti & Milano, nel cuore della città, propone una visita guidata degli ambienti storici, accompagnata dalla degustazione di cremino e gianduiotto.

Al Ristorante Del Cambio sarà possibile partecipare a una visita guidata dedicata alle sale, alle architetture e alle vicende che hanno attraversato la storia del locale.

Alla Pasticceria Pfatisch, fondata nel 1915, è previsto uno sconto del 20% sulla visita con audioguida al Museo del Cioccolato e del Gianduja, con consumazione di una bevanda calda.

La Pasticceria Stratta, storica fornitrice della Real Casa di Savoia, propone invece una visita guidata con degustazione di gianduiotti e delle Gioie di Cavour.

Al Caffè Mulassano, locale al quale è legata la nascita del tramezzino, è in programma una visita guidata agli ambienti Liberty progettati da Antonio Vandone.

Da Chivasso a Bra: gli appuntamenti fuori Torino

Il calendario coinvolge anche diverse località piemontesi.

A Chivasso, la Pasticceria Bonfante propone due appuntamenti: in mattinata una degustazione dei Nocciolini di Chivasso, mentre nel pomeriggio sarà possibile visitare gli impianti produttivi, con possibilità di degustazione.

A San Giorgio Canavese, la Pasticceria Roletti, legata alla storia sabauda e indicata tra le preferite della Regina Margherita, propone una merenda sabauda con Vermouth della Casa, pasticceria secca e prodotti salati.

In provincia di Cuneo, a Bra, il Caffè Pasticceria Converso aprirà le sue sale Liberty con una visita guidata gratuita. Su prenotazione sarà inoltre possibile partecipare alla degustazione gratuita del nuovo Vermouth del locale.

A Cherasco, la Pasticceria Barbero propone una degustazione del Bacio di Cherasco, specialità nata proprio nella storica pasticceria e diventata uno dei prodotti simbolo della città.

In provincia di Alessandria, a San Sebastiano Curone, il Ristorante Corona, indicato dall’associazione come la più antica attività commerciale del Piemonte, propone una visita guidata gratuita dedicata alla storia del locale, ai suoi personaggi e alle sue ricette.

A Valenza, infine, la Pasticceria Barberis, storica fornitrice della Real Casa di Savoia, celebra la Giornata con una degustazione di prodotti tipici della tradizione dolciaria.

Un viaggio nella storia del gusto piemontese

La VI Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia diventa così anche un’occasione per riscoprire un patrimonio piemontese fatto di caffè, pasticcerie, ristoranti e botteghe.

Da Torino alle altre province, gli appuntamenti del 3 ottobre mettono insieme storia sabauda, cultura gastronomica e memoria delle città, attraverso luoghi nei quali gli ambienti, le ricette e le storie delle famiglie continuano a raccontare il territorio.

Per il programma completo, gli orari e le eventuali prenotazioni è possibile consultare il sito dell’Associazione Locali Storici d’Italia: localistorici.it.

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