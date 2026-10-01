Ottobre inizia con una notte quasi estiva a Torino: minima di 19,6 gradi

TORINO – Ottobre inizia con temperature decisamente insolite per il periodo a Torino. Dopo il settembre più caldo dall’inizio delle rilevazioni, anche la prima giornata del nuovo mese fa registrare valori notturni anomali, con una minima che potrebbe entrare tra le più alte mai registrate nel mese di ottobre nel capoluogo piemontese.

A segnalarlo è il meteorologo Andrea Vuolo, che ha evidenziato il dato rilevato dalla stazione meteorologica urbana di via della Consolata, nel centro di Torino. La temperatura minima ha raggiunto 19,6 °C alle 7:50.

La seconda minima di ottobre più alta?

Il dato, in attesa della necessaria validazione e della conclusione della giornata, sarebbe il secondo valore minimo di ottobre più elevato nella lunga serie storica della stazione torinese, le cui misurazioni termometriche risalgono al 1753.

Davanti ai 19,6 °C di questa mattina resterebbe soltanto il valore registrato il 2 ottobre 2023, quando la minima arrivò a 20,5 °C.

Il valore odierno supera invece di appena un decimo di grado quello del 3 ottobre 2023, quando la minima si fermò a 19,5 °C.

Si tratta dunque di un inizio di ottobre caratterizzato da temperature notturne più vicine a quelle di una fase estiva che a quelle normalmente associate all’inizio dell’autunno.

Nuvole e perturbazione atlantica sulla Francia

Secondo l’analisi di Vuolo, il Piemonte rimane interessato da un esteso campo anticiclonico, con l’asse disposto tra il Mediterraneo centrale e i Paesi baltici. La presenza dell’alta pressione mantiene condizioni nel complesso stabili, ma nei prossimi giorni il cielo sarà caratterizzato da una diffusa presenza di nubi.

A determinare la maggiore nuvolosità sarà soprattutto una perturbazione atlantica presente sulla Francia, che favorirà addensamenti di nubi medio-basse più compatti sui settori alpini, pedemontani e sulle pianure occidentali.

Gli effetti sul Piemonte in termini di precipitazioni dovrebbero tuttavia rimanere relativamente contenuti.

Piovaschi soprattutto sulle montagne

Sono possibili piovaschi intermittenti sulle aree montuose e pedemontane tra Cuneese e Biellese, mentre qualche rovescio potrebbe interessare le alte valli delle Alpi Marittime, Cozie e Graie.

Sulle pianure al confine con la Lombardia potranno invece verificarsi parziali schiarite.

Sul fronte delle temperature, i valori minimi sono previsti ancora in rialzo, con 14-18 °C sul territorio regionale. Le massime, invece, saranno in lieve diminuzione e si porteranno tra 19 e 24 °C sulle pianure e sulle colline.

Lo zero termico rimarrà inoltre particolarmente elevato, attorno ai 3.500 metri di quota sull’arco alpino.

Per capire se il dato di 19,6 °C di minima a Torino resterà effettivamente il secondo valore più alto della serie storica di ottobre bisognerà attendere la conclusione della giornata e la successiva validazione della misura.

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