VIEW Conference 2026, a Torino arrivano i protagonisti di Hollywood e della Silicon Valley

TORINO – Dal 12 al 16 ottobre 2026 Torino torna al centro della scena internazionale dell’animazione, degli effetti visivi, dei videogiochi e dell’intelligenza artificiale. È il periodo in cui si svolgerà VIEW Conference 2026, manifestazione che porterà sotto la Mole registi, animatori, supervisori VFX, game designer, produttori e protagonisti dell’industria cinematografica e tecnologica internazionale.

Il programma dell’edizione 2026 comprende keynote, panel, talk, workshop, masterclass e proiezioni speciali, con numerose occasioni per incontrare direttamente alcuni dei professionisti che stanno lavorando ai film, alle serie e ai videogiochi più attesi.

Da Brad Bird a Roger Deakins: i grandi nomi del cinema

Tra gli ospiti ci sarà il regista e sceneggiatore premio Oscar Brad Bird, che presenterà Ray Gunn, il nuovo film d’animazione di Netflix coprodotto con Skydance Animation.

A Torino arriveranno anche i candidati all’Oscar Joel Crawford e Januel P. Mercado, co-sceneggiatori e co-registi di Forgotten Island, nuovo film originale di Universal Pictures e DreamWorks Animation.

La conferenza proporrà inoltre un’anteprima italiana di Hexed, nuova produzione di Walt Disney Animation Studios. A presentarla sarà la produttrice Yvett Merino. Il film arriverà nelle sale il 27 novembre 2026.

Tra gli ospiti speciali spiccano anche Sir Roger Deakins, due volte premio Oscar, e la sua partner creativa James Ellis Deakins, insieme noti come Team Deakins.

Durante l’ultima giornata è inoltre prevista l’anteprima mondiale di Angry Birds 3, in uscita nel gennaio 2027, con il dietro le quinte raccontato da Patrick Harboun.

I segreti degli effetti visivi dei blockbuster

Una parte importante di VIEW Conference sarà dedicata agli effetti visivi, con alcuni dei professionisti che hanno lavorato a grandi produzioni cinematografiche.

Il premio Oscar Andrew Jackson parlerà degli effetti visivi di The Odyssey, il film di Christopher Nolan, mentre il candidato all’Oscar Jerome Chen presenterà il lavoro realizzato per Spider-Man: Brand New Day.

Sul palco ci saranno inoltre Matthew Butler e un team di Digital Domain per Disclosure Day, il premio Oscar Paul Lambert con Mag Sarnowska per Project Hail Mary, il premio Oscar Hal Hickel per Star Wars: The Mandalorian and Grogu e il premio Oscar Eric Saindon per Avatar: Fire and Ash.

Il programma spazierà anche dalla serialità televisiva, con professionisti impegnati in produzioni come House of the Dragon, Avatar: The Last Airbender, Masters of the Universe e Percy Jackson and the Sea of Monsters.

A Torino si parla anche di intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale sarà uno dei temi centrali dell’edizione 2026. Richard Kerris, vicepresidente globale Media & Entertainment di NVIDIA, e Cristóbal Valenzuela, cofondatore e co-CEO di Runway, saranno protagonisti del keynote Every Pixel Will Be Generated, una conversazione dedicata all’IA generativa, alla creatività e al futuro dell’intrattenimento.

Altri appuntamenti affronteranno il rapporto tra ricerca, tecnologia e produzione creativa, con interventi di professionisti di Amazon Web Services, Flawless, BOT VFX, National Film Board of Canada e NVIDIA.

Tra i panel è previsto anche Industry Executives Shaping the Future of Cinema, con dirigenti di realtà come Industrial Light & Magic, Sony Pictures Imageworks, Skydance Animation, Proof e Cinesite. Janet Lewin, senior vice president e general manager di Industrial Light & Magic, riceverà inoltre il VIEW Visionary Award per il contributo alle arti visive.

Workshop, stop-motion e virtual production

VIEW Conference non sarà soltanto una serie di incontri sul palco. Il pubblico potrà partecipare a diverse esperienze pratiche.

Tra queste ci sarà un set di virtual production funzionante, con LED wall, realizzato in collaborazione con Sony Corporation Japan e il Virtual Production Institute della Texas A&M University.

È previsto anche uno Stop-Motion Puppet Lab di quattro giorni, guidato dal regista Chris Lavis, dedicato alla costruzione dei pupazzi, all’animatic e al movimento espressivo.

Il programma dei workshop comprende inoltre appuntamenti dedicati al mondo di Game of Thrones, alla character development nell’animazione, al rendering con RenderMan, al colore nella narrazione cinematografica e al disegno anatomico.

Da Marvel’s Wolverine a God of War Ragnarök: spazio ai videogiochi

Anche il gaming avrà un ruolo importante. Tra gli ospiti figurano Brian Wyser e Brian Mullen di Insomniac Games, impegnati su Marvel’s Wolverine.

Da Santa Monica Studio arriverà invece l’animation director Bruno Velasquez, che racconterà le scelte alla base del piano sequenza senza stacchi di God of War Ragnarök. Simone Silvestri, art director di Housemarque, parlerà invece della costruzione del mondo di Carcosa per Saros.

Il programma comprende anche un intervento di Jochen Willemsen, cinematic director di Guerrilla Games, dedicato alle esperienze maturate nella direzione delle performance per la serie Horizon, oltre a una masterclass sul concept art per i videogiochi.

Le proiezioni e le anteprime

A completare la manifestazione ci saranno numerose proiezioni speciali. Tra queste l’anteprima italiana di The Trouble With Peter, ultimo film del regista e animatore Robert Valley.

Saranno inoltre presentati Bread Will Walk, cortometraggio del National Film Board of Canada dedicato al tema della sostenibilità, Dear Upstairs Neighbors, realizzato da Sarah Rumbley, software engineer di Google, e The Secret of the Moonstone, primo lungometraggio d’animazione realizzato in Sri Lanka.

La direttrice Maria Elena Gutierrez ha definito il programma 2026 uno dei migliori nella storia della manifestazione, invitando il pubblico a consultare il programma completo per conoscere tutti gli appuntamenti e gli ospiti.

Per cinque giorni, dunque, Torino sarà uno dei punti di riferimento internazionali per chi lavora o è interessato al futuro dell’animazione, del cinema, dei videogiochi, degli effetti visivi e dell’intelligenza artificiale.

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