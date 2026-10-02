Silicon Box a Novara, via libera da Invitalia: ok a 1,3 miliardi pubblici per il maxi investimento da 3,2 miliardi

NOVARA – Passo decisivo per l’insediamento di Silicon Box ad Agognate. Il consiglio di amministrazione di Invitalia ha deliberato l’approvazione formale di “Vulcan Project”, il programma industriale da 3,2 miliardi di euro con cui il gruppo di Singapore realizzerà alle porte di Novara il proprio primo impianto europeo dedicato ai chiplet e al packaging avanzato di microprocessori.

Il via libera sblocca un cofinanziamento pubblico pari a 1,3 miliardi di euro, erogati attraverso il fondo di settore incardinato nella cornice del Chips Act europeo. Si chiude così l’istruttoria tecnica legata all’Accordo di sviluppo sottoscritto nei mesi scorsi tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso, Invitalia, la Regione Piemonte e il sindaco di Novara Alessandro Canelli, in veste di commissario straordinario di governo per l’opera.

La tabella di marcia

Dopo la firma della determina e la consegna formale della documentazione progettuale, attesa entro la fine dell’anno corrente, si entrerà nel vivo della procedura commissariale accelerata. L’obiettivo dichiarato dagli enti coinvolti è il rilascio dell’autorizzazione unica nel minor tempo possibile, così da rispettare il cronoprogramma e consentire l’apertura del cantiere nella primavera del 2027.

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