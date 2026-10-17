Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 17 ottobre 2026: i numeri vincenti

Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati. Questa sera, sabato 17 ottobre 2026, vanno in scena le nuove estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto.

I riflettori sono puntati come di consueto sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che per il concorso di oggi mette in palio un jackpot stellare di 41.9 milioni di euro.

Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri del 10eLotto in tempo reale.

Ecco i numeri del Lotto di sabato 17 ottobre 2026:

Bari: 11 – 35 – 78 – 39 – 36

Cagliari: 27 – 52 – 13 – 03 – 21

Firenze: 51 – 87 – 73 – 53 – 67

Genova: 63 – 67 – 70 – 01 – 05

Milano: 44 – 49 – 21 – 22 – 48

Napoli: 32 – 26 – 67 – 25 – 35

Palermo: 19 – 32 – 38 – 11 – 85

Roma: 05 – 74 – 43 – 78 – 11

Torino: 74 – 66 – 81 – 80 – 51

Venezia: 12 – 51 – 63 – 09 – 84

Nazionale: 59 – 22 – 14 – 54 – 12

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 17 ottobre sono:

05 – 11 – 12 – 13 – 19 – 26 – 27 – 32 – 35 – 44 – 49 – 51 – 52 – 63 – 66 – 67 – 73 – 74 – 78 – 87

Numero oro: 11

Doppio oro: 11 – 35

Extra: 01 – 03 – 09 – 21 – 22 – 25 – 36 – 38 – 39 – 43 – 48 – 53 – 70 – 80 – 81

I numeri del Superenalotto del 17 ottobre 2026:

La combinazione vincente è: 23 – 25 – 37 – 55 – 77 – 86

Il numero Jolly è: 80

Il numero Superstar è: 50

Il Jackpot del Superenalotto: 41.9 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di martedì 21 ottobre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Firenze 66 (manca da 115 estrazioni)

Torino 25 (manca da 106 estrazioni)

Roma 13 (manca da 101 estrazioni)

Genova 21 (manca da 97 estrazioni)

Genova: 54 (manca da 93 estrazioni)

Cagliari: 11 (manca da 82 estrazioni)

Venezia: 67 (manca da 78 estrazioni)

Bari: 85 (manca da 75 estrazioni)

Bari: 28 (manca da 75 estrazioni)

Napoli 17 (manca da 75 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 21 ottobre:

87 (manca da 70 estrazioni) – 88 (da 44) – 58 (da 43) – 83 (da 42) – 19 (da 39) – 9 e 90 (da 37)

I simboli estratti al Simbolotto

8 Braghe

41 Buffone

24 Pizza

19 Risata

42 Caffè

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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