TORINO – È stato celebrato anche a Torino lo scorso 25 novembre il 108° anniversario della Grande Unione della Romania. La comunità romena a Torino è molto numerosa, e l’evento, avvenuto in un contesto istituzionale, è stato ideato proprio per promuovere l’immagine del nostro paese e per mettere in luce il contributo della comunità rumena allo sviluppo economico, sociale e culturale della regione del Piemonte. L’evento ufficiale dedicata alla Giornata Nazionale della Romania è stato organizzato dal Consolato Generale della Romania a Torino nel Museo Nazionale dell’Automobile di Torino.

Hanno partecipato rappresentanti delle autorità civili e militari italiane, dell’ambiente accademico, economico e culturale, nonché rappresentanti della comunità rumena del distretto consolare. Tra le autorità di parte italiana, presenti Alessandra Tripodi, viceprefetto di Torino, Paolo Chiavarino e Francesco Tresso, assessori del Comune di Torino, Domenico Garcea, vicepresidente del Consiglio Comunale.

Nel discorso principale, il console generale Cosmin Dumitrescu ha evidenziato il significato storico e simbolico della Giornata Nazionale, sottolineando le affinità culturali e identitarie romeno-italiane, fondate sull’origine latina comune, sui legami storici e sull’appartenenza allo stesso spazio europeo di valori. Ha ricordato anche il ruolo della città di Torino nel processo di unificazione dell’Italia e il contributo delle personalità romene che hanno partecipato allo sviluppo delle relazioni tra i due popoli, nonché il carattere strategico del partenariato romeno-italiano. Non è stata trascurata la dimensione accademica e scientifica della relazione bilaterale, mettendo in luce i contatti istituzionali sviluppati tra l’Università di Torino, il Politecnico di Torino e le università rumene.

Nel suo intervento, Alessandra Tripodi ha trasmesso i saluti del prefetto della provincia di Torino, Donato Cafagna, e le sue congratulazioni alla Romania e alla comunità romena in occasione della Festa Nazionale. Il viceprefetto ha evidenziato il significato simbolico della bandiera della Romania, associando i suoi colori ai valori di libertà, giustizia, fraternità e al sacrificio di coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’unità nazionale. Ha menzionato allo stesso tempo la dimensione significativa di questa comunità, indicando circa 126 800 cittadini rumeni residenti in regione, di cui oltre 83 mila nell’area metropolitana e circa 40 mila nel comune di Torino.

Un momento distintivo dell’evento è stata la cerimonia di assegnazione dei premi di eccellenza del Consolato Generale della Romania a Torino, dedicati al riconoscimento dei contributi straordinari nei campi accademico, imprenditoriale, culturale e comunitario.

Promossa durante la celebrazione l’iniziativa dell’Anno Culturale Romania–Italia 2026, volta a rafforzare il dialogo bilaterale attraverso la cultura e a mettere in luce il patrimonio artistico e i contributi delle personalità rappresentative dei due stati. In questo contesto, il console generale ha ricordato due personalità emblematiche della Romania, Constantin Brâncuși e Nadia Comăneci, i cui anniversari rappresentano importanti tappe per promuovere l’immagine del nostro paese a livello internazionale.

Il momento clou dell’evento è stato il concerto-conferenza “Enescu 70 – Spiegato a tutti / Alla portata di tutti”, organizzato in collaborazione con l’Opera Nazionale di Bucarest, e concepito come un tributo alla creazione musicale rumena. Il programma ha raccolto creazioni vocali ispirate al folclore rumeno, opere liriche e pagine rappresentative del repertorio pianistico, inclusi frammenti dall’opera Edipo.

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