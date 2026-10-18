Biella, cagnetta di tre mesi rimane incastrata nel cancello di casa: Mirtilla salvata dai vigili del fuoco

BIELLA – Intervento delicato dei vigili del fuoco per liberare Mirtilla, una cucciola di pastore biellese di appena tre mesi, rimasta accidentalmente incastrata con la testa tra le sbarre metalliche del cancello di casa.

I soccorritori sono intervenuti con grande cautela per evitare di provocare traumi alla cagnetta. Dopo aver valutato la situazione, hanno allargato leggermente le sbarre del cancello, riuscendo a liberare la piccola senza farle riportare conseguenze.

L’operazione si è conclusa in breve tempo e con successo. Una volta fuori dalla sua insolita trappola, Mirtilla è apparsa subito in buone condizioni di salute.

Un intervento che, pur senza le criticità delle emergenze più complesse, ha richiesto attenzione e delicatezza per mettere in salvo una cucciola in difficoltà.

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