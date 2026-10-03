Melle, cucciolo denutrito e disidratato: il proprietario deferito all’autorità giudiziaria

MELLE – Un cucciolo di appena 3-4 mesi, denutrito, disidratato e ricoperto di mosche. È la situazione trovata dalle Guardie zoofile del Nucleo operativo Ente Tutela Animali Ambiente, intervenute nel pomeriggio a Melle, in Valle Varaita, dopo una segnalazione sulle condizioni in cui erano tenuti alcuni cani nel cortile di un’abitazione.

Per il proprietario è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria. Il cucciolo, invece, è stato trasferito in una clinica veterinaria per ricevere le cure necessarie.

“Giunti sul posto abbiamo notato un cane di pochi mesi in pessime condizioni. Al momento in casa non c’era nessuno. Abbiamo quindi chiesto l’intervento del Servizio veterinario e dei carabinieri forestali. L’animale è stato trasferito in una clinica veterinaria”, spiegano Laura Bergadano ed Esposito Aniello del Nucleo operativo delle guardie zoofile.

L’intervento è partito da una segnalazione relativa a cani che sarebbero stati detenuti in condizioni non regolari all’interno del cortile. Durante il sopralluogo, l’attenzione delle guardie si è concentrata in particolare sul cucciolo, trovato in condizioni di forte debilitazione.

Sul posto sono quindi intervenuti anche il Servizio veterinario e i Carabinieri Forestali, mentre l’animale è stato affidato ai veterinari per gli accertamenti e le cure.

Laura Bergadano, che è anche presidente provinciale del Nucleo operativo, invita a segnalare eventuali situazioni di maltrattamento o detenzione irregolare di animali al numero 392 125 2948.

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