Granozzo, minaccia e aggredisce la moglie che rientra tardi a casa: condanna di 7 mesi

GRANOZZO – Una discussione per il rientro a casa in ritardo, poi le botte e le minacce. Si è conclusa con una condanna a 7 mesi di reclusione con la condizionale la vicenda che risale al dicembre 2022 a Granozzo con Monticello, nel Novarese. A.P., 46 anni, era imputato per lesioni personali e minaccia nei confronti della moglie, all’epoca 31enne.

Secondo quanto ricostruito durante il processo, quella sera la donna era uscita con alcuni amici e aveva fatto tardi. L’uomo l’aveva aspettata sotto casa e, quando lei era arrivata, era scoppiata una violenta lite.

Nel corso della discussione, l’uomo l’avrebbe afferrata per i capelli e per il collo, spingendola contro il finestrino della propria auto e colpendola con alcuni schiaffi. Durante l’aggressione avrebbe anche pronunciato una minaccia: «Ora vado a prendere le forbici e poi ti faccio vedere».

La donna era riuscita a liberarsi dalla presa e a raggiungere la propria auto, dove si era chiusa per chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Nell’aggressione aveva riportato escoriazioni ed ecchimosi alla fronte, al labbro e al collo, lesioni che l’avevano costretta a rivolgersi al pronto soccorso.

Dopo l’episodio, la 31enne aveva deciso di denunciare il marito, dando avvio al procedimento giudiziario conclusosi con la condanna a sette mesi, con sospensione condizionale della pena.

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