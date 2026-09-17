Minacce e proiettili recapitati al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, la solidarietà dell’assessore Cameroni

TORINO – Nei giorni scorsi, al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è stata recapitata una busta con un proiettile accompagnato da una lettera con frasi minatorie. Valditara ha presentato denuncia ai carabinieri.

Secondo quanto appreso la busta è stata recapitata agli inizi di agosto alla sede del ministero a Roma e indirizzata al ministro. Chi l’ha fatta recapitare è rimasto anonimo; quel che si sa è che è stata inviata da Salerno, chiedendo di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Allegato c’era anche un proiettile calibro 7,65.

Piena solidarietà è arrivata da diversi esponenti politici tra i quali anche Daniela Cameroni, assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte

Piena solidarietà al Ministro Giuseppe Valditara per il grave atto intimidatorio a lui rivolto. Un proiettile e delle minacce indirizzati a un rappresentante delle istituzioni sono un gesto vile, davanti al quale la condanna deve essere netta e unanime. In democrazia ci si confronta e si discute, si può essere anche profondamente in disaccordo. Ma le minacce e le intimidazioni non possono mai trovare spazio. Sono certa che il Ministro continuerà a portare avanti il suo lavoro per la scuola italiana con la stessa determinazione di sempre. A lui rinnovo la mia sincera vicinanza.

Ha dichiarato Cameroni.

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