Convocato a Bra un Consiglio comunale straordinario per Emma Bonino

BRA – L’amministrazione comunale ha indetto una seduta consiliare straordinaria aperta alla cittadinanza per celebrare la memoria e l’eredità politica di Emma Bonino, storica figura di riferimento per le battaglie sui diritti civili, la democrazia e le libertà individuali in Italia e in Europa, scomparsa lo scorso settembre.

Legatissima alle proprie radici piemontesi, la Bonino ha segnato per decenni la vita istituzionale del Paese e del continente, essendo stata due volte ministro della Repubblica, Commissario europeo, Vicepresidente del Senato, oltre a un lungo e prestigioso percorso da parlamentare a Roma e a Strasburgo. Un legame con la sua terra d’origine culminato nel 2025 con il conferimento della cittadinanza onoraria proprio a Bra, città dove negli anni Novanta aveva ricoperto anche il ruolo di consigliera comunale.

Il programma

L’appuntamento istituzionale si terrà nella sala consiliare mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30. I lavori si apriranno con gli interventi ufficiali del presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo e del sindaco Gianni Fogliato, seguiti dai contributi di un rappresentante della maggioranza e di uno della minoranza, a sottolineare il valore unanime e trasversale della cerimonia.

Nel corso della serata prenderanno inoltre la parola diversi relatori, colleghi e testimoni che negli anni hanno condiviso con l’ex senatrice stretti percorsi di collaborazione politica e legami personali. Per consentire la più ampia partecipazione possibile, l’intera seduta sarà trasmessa in diretta streaming e resa disponibile in differita sia sulla piattaforma bra.consiglicloud.it sia sul canale YouTube ufficiale della Città di Bra.

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