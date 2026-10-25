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Convocato a Bra un Consiglio comunale straordinario per Emma Bonino
L’ex ministra ci ha lasciato nel mese di settembre, l’appuntamento è fissato per mercoledì 28 ottobre
BRA – L’amministrazione comunale ha indetto una seduta consiliare straordinaria aperta alla cittadinanza per celebrare la memoria e l’eredità politica di Emma Bonino, storica figura di riferimento per le battaglie sui diritti civili, la democrazia e le libertà individuali in Italia e in Europa, scomparsa lo scorso settembre.
Legatissima alle proprie radici piemontesi, la Bonino ha segnato per decenni la vita istituzionale del Paese e del continente, essendo stata due volte ministro della Repubblica, Commissario europeo, Vicepresidente del Senato, oltre a un lungo e prestigioso percorso da parlamentare a Roma e a Strasburgo. Un legame con la sua terra d’origine culminato nel 2025 con il conferimento della cittadinanza onoraria proprio a Bra, città dove negli anni Novanta aveva ricoperto anche il ruolo di consigliera comunale.
Il programma
L’appuntamento istituzionale si terrà nella sala consiliare mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30. I lavori si apriranno con gli interventi ufficiali del presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo e del sindaco Gianni Fogliato, seguiti dai contributi di un rappresentante della maggioranza e di uno della minoranza, a sottolineare il valore unanime e trasversale della cerimonia.
Nel corso della serata prenderanno inoltre la parola diversi relatori, colleghi e testimoni che negli anni hanno condiviso con l’ex senatrice stretti percorsi di collaborazione politica e legami personali. Per consentire la più ampia partecipazione possibile, l’intera seduta sarà trasmessa in diretta streaming e resa disponibile in differita sia sulla piattaforma bra.consiglicloud.it sia sul canale YouTube ufficiale della Città di Bra.
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