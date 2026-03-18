Violenze e rapine “per il controllo del territorio” a parco Dora: due condanne a Torino

TORINO – Avvicinavano le vittime con una scusa qualsiasi, spesso banale, per poi accerchiarle e intimidirle. In alcuni casi utilizzavano taser, in altri si facevano forza anche della presenza di cani di grossa taglia. Quindi la rapina, accompagnata non di rado da violenze che la Procura ha definito “gratuite”. È il quadro emerso nel processo su una serie di aggressioni avvenute nell’area di Parco Dora, teatro delle scorribande del gruppo finito sotto indagine.

Le indagini e gli arresti

L’inchiesta era partita nel 2024 dopo la denuncia di una delle vittime, un giovane che aveva trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine. Da lì gli accertamenti avevano portato all’identificazione di undici ragazzi, alcuni dei quali minorenni, arrestati con accuse a vario titolo legate a rapine e aggressioni. Per i più giovani la posizione è stata definita separatamente, con riti alternativi.

Secondo gli inquirenti, l’obiettivo del gruppo non era soltanto il bottino — smartphone, contanti, giubbotti di marca — ma soprattutto il controllo del territorio. Le aggressioni, in questa chiave, diventavano uno strumento di affermazione, più che un mezzo per ottenere guadagni.

La sentenza

Il tribunale di Torino ha ora emesso le prime condanne. Il principale imputato è stato condannato a 6 anni e 1 mese di reclusione per rapina, lesioni e indebito utilizzo di carte di credito. Per un secondo imputato la pena è stata di 1 anno e 9 mesi, limitatamente al reato di lesioni. Assolto invece un terzo giovane.

Durante il processo sono emersi anche presunti episodi di intimidazione nei confronti di una ragazza chiamata a testimoniare, un elemento che contribuisce a delineare un clima di pressione e paura attorno alla vicenda.

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