Torino: via libera dalla Giunta per il Luna Park natalizio a Parco Dora, dal 15 novembre al 15 gennaio 2027

TORINO – Dopo il successo riscontrato nelle ultime edizioni, il Luna Park natalizio della Città di Torino torna nell’area Vitali di Parco Dora. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Tempo libero Domenico Carretta, ha approvato la delibera che ne conferma la collocazione dal 15 novembre 2026 al 15 gennaio 2027, consolidando una scelta strategica apprezzata sia dagli operatori del settore sia dai visitatori.

La decisione segue il recente aggiornamento del Regolamento per lo spettacolo viaggiante, approvato dal Consiglio comunale a settembre 2026, che ha inserito ufficialmente l’area Vitali tra le sedi cittadine destinate all’evento natalizio. L’organizzazione sarà affidata tramite un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori.

Individuata nel 2024 per sostituire lo storico V Padiglione di Torino Esposizioni – oggi convertito in parcheggio nell’ambito del restyling del Parco del Valentino -, l’area Vitali si è rivelata ideale grazie agli ampi spazi coperti sotto la tettoia dello strippaggio. Le passate edizioni hanno dimostrato un’eccellente convivenza con le altre realtà del parco, compreso lo skatepark, garantendo alti standard di sicurezza, pulizia e un ridotto impatto acustico mediante impianti di filodiffusione dedicati.

Oltre all’alto valore ricreativo, l’appuntamento conferma la sua spiccata vocazione sociale: anche per questa edizione sono previsti ingressi omaggio e agevolazioni per gli studenti e le associazioni del territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese