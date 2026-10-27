A Chieri un autobus ha preso fuoco in marcia: passeggeri evacuati, un intossicato

CHIERI – Sono stati attimi di paura quelli vissuti nel pomeriggio di oggi a Chieri. Qui, nella rotonda situata all’incrocio tra via Montù e via Martiri di via Fani, un autobus di linea della società Cavourese ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia.

Pronta la reazione del conducente e dei passeggeri a bordo, che sono riusciti ad abbandonare tempestivamente il veicolo mettendo in salvo le proprie vite. Il bilancio parla di un solo ferito: una persona ha riportato una lieve intossicazione a causa del fumo ed è stata trasportata in ambulanza al vicino ospedale cittadino per accertamenti; le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Villastellone e della Croce Rossa di Chieri. Per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area sono giunte le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Chieri e Carmagnola, affiancate dal personale del Comando Centrale di Torino.

I carabinieri di Chieri hanno preso in carico la gestione della viabilità, chiudendo temporaneamente il tratto interessato per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. La circolazione nella zona ha subito forti rallentamenti e disagi fino alla completa rimozione del mezzo incenerito.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese