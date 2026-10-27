Balangero, cos’è un “banano del Nord” piantato per la Festa degli Alberi

BALANGERO – Un albero capace di resistere a temperature fino a 20 gradi sotto zero e di produrre frutti dal sapore che ricorda banana, mango e ananas. È l’Asimina triloba, conosciuta anche come «banano del Nord», la specie scelta quest’anno dal Comune di Balangero per celebrare la Festa degli Alberi.

La piantumazione si è svolta lunedì 26 ottobre in piazza Pertini, alla presenza dei bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, che hanno accompagnato la cerimonia con canti e filastrocche dedicati alla natura. Numerosi anche i genitori e i nonni presenti.

A illustrare le caratteristiche della pianta è stato il sindaco Franco Romeo, affiancato dagli assessori Andrea De Vito e Federica Pitton e dai consiglieri comunali Andrea Cianci e Ivan Cavalli.

Originaria dell’America settentrionale e ancora poco diffusa in Italia, l’Asimina triloba si distingue per la capacità di sopportare inverni rigidi. In primavera produce fiori rossastri o violacei, mentre in autunno le foglie diventano giallo-dorate. I suoi frutti, che maturano tra la fine dell’estate e l’autunno, hanno una polpa morbida e cremosa.

“La Festa degli Alberi è un’occasione per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del patrimonio arboreo”, ha sottolineato il sindaco. “Gli alberi migliorano la qualità dell’aria, offrono rifugio agli animali e ci insegnano il valore della pazienza e della cura”.

Al termine della cerimonia, il Gruppo Alpini di Balangero ha preparato e distribuito caldarroste, grazie anche alle castagne raccolte con il contributo delle famiglie.

Romeo ha infine ringraziato insegnanti, personale comunale, Alpini e volontari della Biblioteca, rivolgendo un augurio ai bambini: “Che questo albero possa crescere sano e forte e che, insieme a lui, cresca in tutti noi il desiderio di prenderci cura del nostro paese”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese