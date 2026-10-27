Campus Einaudi occupato a Torino, UniTo sospende le lezioni fino a fine settimana

TORINO – È ancora in corso l’occupazione del Campus Einaudi a Torino. L’Università di Torino ha diffuso poco fa una nota, in cui comunica che le attività didattiche programmate presso quella sede «sono sospese per tutta la settimana (fino a sabato 31 ottobre compreso). Fanno eccezione le prove di valutazione, come esami, prove in itinere e analoghe verifiche, che si svolgeranno in altre strutture dell’Ateneo, secondo le indicazioni comunicate attraverso le piattaforme dedicate».

Non si vogliono correre rischi e nel contempo consentire anche al personale tecnico-amministrativo di continuare a lavorare: la rettrice ha deciso che i dipendenti del Campus lavoreranno da remoto oppure saranno temporaneamente assegnati ad altre sedi.

L’ateneo, a quanto si legge nella nota, ha aperto un dialogo con gli studenti e «segue con attenzione l’evoluzione della situazione, auspicando che vengano ripristinate al più presto le condizioni per la regolare ripresa delle attività didattiche, nell’interesse dell’intera comunità universitaria».

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