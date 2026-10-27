Da marzo 2027 Novara-Malpensa in meno di 30 minuti con un treno ogni ora, linea diretta fino al Canton Ticino

NOVARA – Un treno ogni ora per raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa senza cambi, in meno di 30 minuti, per poi proseguire verso il varesotto e la Svizzera. È la svolta per la mobilità tra Piemonte, Lombardia e Canton Ticino presentata ufficialmente oggi alla stazione di Novara alla presenza degli assessori regionali ai Trasporti Marco Gabusi e Franco Lucente e del sindaco di Novara Alessandro Canelli.

Il progetto vedrà la luce entro il 1° marzo 2027 grazie al prolungamento fino al capoluogo novarese della linea transfrontaliera S50. Il nuovo servizio, nato dall’intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia in sinergia con i gestori ferroviari Trenord e TILO, punta a offrire un’alternativa concreta e sostenibile all’uso dell’automobile.

I dettagli del percorso e i tempi di percorrenza

La nuova tratta collegherà Novara direttamente ai due terminal dell’aeroporto internazionale: si impiegheranno meno di 30 minuti per raggiungere il Terminal 1 e circa 34 minuti per il Terminal 2, eliminando costi e stress da parcheggio.

Lungo il percorso italiano il treno effettuerà le fermate di Galliate, Malpensa T1, Malpensa T2, Gallarate e Varese. Proseguendo verso la Svizzera, l’S50 manterrà le fermate attualmente operative toccando Lugano, Bellinzona fino a fare capolinea a Biasca.

Sotto il profilo gestionale, l’affidamento del servizio rientrerà nel contratto tra la Regione Lombardia e Trenord, mentre l’operatività transfrontaliera sarà gestita da TILO. Nei prossimi mesi le strutture tecniche definiranno il quadro tariffario e i dettagli organizzativi per l’acquisto dei biglietti.

Le dichiarazioni delle istituzioni

L’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi:

La Regione Piemonte, dopo il grande successo di utenti che ha riscontrato il collegamento con l’aeroporto di Caselle, si è messa al lavoro per un obiettivo che solo qualche mese fa sembrava irraggiungibile. Oggi quell’obiettivo è diventato realtà e dal primo marzo 2027 avremo un un altro collegamento diretto tra Novara, Malpensa, Varese, Lugano e Bellinzona. Migliaia di utenti piemontesi avranno finalmente una valida alternativa, sia in termini di tempi di percorrenza che di costi, al mezzo privato per raggiungere l’aeroporto; ma anche i turisti potranno optare per una soluzione che i tour operators dicono essere particolarmente attrattiva.

L’assessore regionale ai Trasporti della Lombardia Franco Lucente:

La forza del sistema ferroviario lombardo sta nella capacità di mettere in relazione territori diversi e superare i confini amministrativi. Con il collegamento verso Novara valorizziamo la rete esistente e il lavoro sviluppato sui servizi transfrontalieri, creando una nuova direttrice che unisce il Piemonte, l’aeroporto di Malpensa, Varese e il Canton Ticino. Il prolungamento della linea S50 è un esempio concreto di integrazione ferroviaria: non un servizio isolato, ma un collegamento che si inserisce in un sistema già strutturato, grazie alla collaborazione tra le istituzioni e gli operatori Trenord e TILO. Le nuove connessioni infrastrutturali nell’area di Malpensa ci consentono di ragionare su itinerari più efficienti e su una mobilità che guarda sempre più alla dimensione internazionale. Per la Lombardia è fondamentale che Malpensa sia accessibile da un bacino sempre più ampio. Allo stesso tempo, rafforzare le relazioni con il Piemonte e la Svizzera significa sostenere gli spostamenti quotidiani, l’attrattività economica e il turismo. La collaborazione tra Regioni è la strada per offrire ai cittadini un sistema ferroviario più integrato e competitivo.

Il sindaco Alessandro Canelli:

Il nuovo collegamento ferroviario tra Novara e l’aeroporto di Malpensa, presentato oggi e reso possibile grazie al protocollo tra Regione Piemonte e Regione Lombardia, rappresenta uno snodo fondamentale per la nostra città e per il nostro territorio. Per Novara questo collegamento ha un valore particolare. La nostra città si trova in una posizione strategica, tra Torino e Milano, a pochi chilometri da Malpensa e lungo importanti direttrici economiche e commerciali. Eppure la vicinanza geografica all’aeroporto non si è sempre tradotta in un collegamento altrettanto semplice. La possibilità di raggiungerlo direttamente in treno risponde a un’esigenza concreta dei novaresi che hanno fatto sentire la loro voce per lungo tempo. Finalmente ci siamo: d’ora in poi i collegamenti con l’aeroporto saranno più agevoli per le famiglie che partono per un viaggio, gli studenti, i lavoratori che si spostano frequentemente, ma anche per le tante imprese del nostro territorio e per quelle che stanno per insediarsi. Novara rafforza così il proprio ruolo di nodo ferroviario e logistico: una connessione diretta con Malpensa e con la Svizzera può contribuire ad accrescere ulteriormente l’attrattività del territorio. Nel frattempo, continuiamo a lavorare per avere anche la fermata dell’Alta velocità, un ulteriore passo per consolidare definitivamente la centralità, a livello infrastrutturale ed economico, del nostro territorio.

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