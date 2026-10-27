Dalle idee ai progetti: l’intelligenza artificiale cambia le regole dell’innovazione: un evento a Torino

Parte un ciclo di incontri per esplorare le interazioni fra IA e le piccole e medie imprese. Si inizia con l’evento

Dalle idee ai progetti: l’intelligenza artificiale cambia le regole dell’innovazione, Ideas are Cheap, Execution is Cheaper Con Maurizio Pelizzone e Vittorio Pasteris in programma presso Rinascimenti Sociali il 18 novembre alle ore 18.00.

I temi della serata saranno :

Ideare è facile. Realizzare non è mai stato così accessibile. Ma come si trasforma un’idea in un progetto che funziona davvero?

L’intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo in cui sviluppiamo software, progettiamo servizi, organizziamo il lavoro e diamo forma a nuove iniziative.

Quello che fino a ieri richiedeva settimane di lavoro, competenze specialistiche e investimenti significativi oggi può essere affrontato in tempi molto più brevi, anche da piccoli team e singoli professionisti.

Ma la possibilità di realizzare rapidamente un’idea non garantisce che il risultato sia utile, affidabile, sicuro o sostenibile nel tempo.

Attraverso esempi concreti, esperienze dirette e un confronto aperto, Maurizio Pelizzone e Vittorio Pasteris esploreranno le opportunità dell’intelligenza artificiale per l’innovazione, le imprese e le professioni, affrontando una domanda fondamentale: in un mondo in cui realizzare le idee costa sempre meno, quali sono le competenze e le decisioni che fanno davvero la differenza?

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