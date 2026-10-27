Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 27 ottobre 2026: i numeri vincenti

Nuovo appuntamento con la fortuna: l’estrazione del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto di oggi torna a far sognare chi spera nel colpo che cambia la vita. L’attenzione di milioni di appassionati è puntata tutta sulla sestina vincente del SuperEnalotto, il cui Jackpot per il concorso odierno ha raggiunto la somma da capogiro di 45,8 milioni di euro.

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di martedì 27 ottobre 2026:

Bari: 65 – 57 – 90 – 11 – 73

Cagliari: 33 – 23 – 74 – 87 – 8

Firenze: 42 – 4 – 13 – 18 – 20

Genova: 32 – 42 – 69 – 22 – 50

Milano: 57 – 41 – 39 – 10 – 3

Napoli: 58 – 22 – 28 – 45 – 39

Palermo: 21 – 3 – 66 – 26 – 6

Roma: 51 – 31 – 64 – 89 – 37

Torino: 70 – 8 – 90 – 78 – 26

Venezia: 65 – 53 – 3 – 36 – 56

Nazionale: 44 – 28 – 46 – 23 – 2

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 27 ottobre sono:

3 – 4 – 8 – 13 – 21 – 22 – 23 – 31 – 32 – 33 – 41 – 42 – 51 – 53 – 57 – 58 – 65 – 70 – 74 – 90

Numero oro: 65

Doppio oro: 65, 57

Extra: 10 – 11 – 18 – 26 – 28 – 36 – 39 – 45 – 64 – 66 – 69 – 73 – 78 – 87 – 89

I numeri del Superenalotto del 27 ottobre 2026:

La combinazione vincente è: 23 – 34 – 44 – 48 – 64 – 70

Il numero Jolly è: 29

Il numero Superstar è: 28

Il Jackpot del Superenalotto: 45.8 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 29 ottobre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Torino: 25 (manca da 111 estrazioni)

Roma: 13 (manca da 106 estrazioni)

Genova: 21 (manca da 102 estrazioni)

Cagliari: 11 (manca da 87 estrazioni)

Bari: 85 (manca da 80 estrazioni)

Bari: 28 (manca da 80 estrazioni)

Napoli 17 (manca da 80 estrazioni)

Torino 44 (manca da 79 estrazioni)

Nazionale 29 (manca da 75 estrazioni)

Napoli 24 (manca da 72 estrazioni)

Roma 24 (manca da 72 estrazioni)

Roma 21 (manca da 72 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 29 ottobre:

87 (manca da 75 estrazioni) – 88 (da 49) – 58 (da 48) – 19 (da 44) – 9 e 90 (da 42)

I simboli estratti al Simbolotto

32 – DISCO

6 – LUNA

12 – SOLDATO

44 – PRIGIONE

43 – FUNGHI

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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