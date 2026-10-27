Ficarra e Picone al Torino Film Festival: in anteprima la commedia “La notte delle fragole”

TORINO – Il Torino Film Festival si prepara ad accogliere Ficarra e Picone con “La notte delle fragole”, il nuovo film interpretato dal celebre duo comico, che sarà presentato in anteprima durante la manifestazione, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026.

Diretta da Alessandro Genovesi, la commedia vede nel cast anche Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Giulia Fiume. Al centro della storia ci sono le complicate dinamiche dell’amore, tra convivenze forzate, sentimenti irrisolti e nuovi incontri destinati a innescare situazioni imprevedibili. Un racconto che alterna ironia e leggerezza a momenti di riflessione e umanità.

Soddisfazione per la scelta è stata espressa da Giulio Base, direttore artistico del Torino Film Festival, che ha sottolineato il valore del duo siciliano nel panorama della commedia italiana e la capacità di coniugare intelligenza, garbo e sensibilità. Base ha inoltre evidenziato l’incontro tra il talento di Ficarra e Picone e lo stile di Alessandro Genovesi, definendo il film un nuovo capitolo del percorso artistico dei due attori.

“La notte delle fragole” è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in collaborazione con Medusa Film, che distribuirà la pellicola nelle sale italiane dal 26 novembre 2026.

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, con il contributo del Ministero della Cultura, attraverso la Direzione generale Cinema e audiovisivo, della Regione Piemonte, della Città di Torino, della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT.

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