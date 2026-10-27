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Garante regionale dei detenuti Formaiano e procuratore Musti firmano intesa su monitoraggio carceri
Tra gli impegni sottoscritti, l’organizzazione di visite congiunte nei penitenziari e il sostegno a percorsi di reinserimento sociale
TORINO – “Realizzare azioni di collaborazione a tutela delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà personale”. Questo l’impegno che hanno sottoscritto questa mattina la garante regionale delle persone detenute Monica Formaiano e il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino Lucia Musti. Il protocollo definisce più nello specifico gli ambiti di applicazione della collaborazione e i rispettivi ruoli dei contraenti.
Di durata triennale, il documento mira – tra l’altro – a favorire il monitoraggio delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari piemontesi, ad agevolare lo scambio d’informazioni, a effettuare visite congiunte nei luoghi di privazione, a organizzare incontri periodici anche con il coinvolgimento dell’amministrazione penitenziaria e degli uffici di sorveglianza e a sostenere percorsi di reinserimento sociale coinvolgendo enti territoriali e del terzo settore.
«La sottoscrizione del protocollo rappresenta uno strumento in più per contribuire fattivamente all’individuazione di possibili percorsi e soluzioni condivise per rafforzare un sistema penitenziario che sia sempre più conforme ai principi costituzionali che lo regolano» conclude Formaiano.
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