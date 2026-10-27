Incendio in un’azienda orafa a Valenza, cinque persone coinvolte, stanno bene

VALENZA – Grande spavento, ma sembra essere sotto controllo la situazione presso l’azienda orafa di Valenza (AL) Dot Manifattura in cui questa mattina è scoppiato un incendio. Secondo quanto riferito dal titolare Damiano Vescovo ai microfoni di Il Piccolo, l’incendio è stato generato da un aspiratore per stampanti 3D. L’uso degli estintori ha poi reso impraticabili i locali e gli operatori presenti in quel momento nel laboratorio, per precauzione, sono stati fatti uscire. Sul posto sono arrivati 118, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale.

Sono rimasti coinvolti in 5, quattro di loro sono finiti in codice verde al pronto soccorso, uno ha rifiutato i soccorsi. Due sono stati ricoverati all’ospedale di Alessandria con ustioni lievi, gli altri due sono all’ospedale di Casale Monferrato per inalazione di fumo. Non ci sono stati danni strutturali.

Sono in corso sopralluoghi tecnici per proseguire l’attività già dalla giornata di domani.

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