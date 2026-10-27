Marta Bassino torna in gara dopo un anno, ma non si qualifica per la seconda manche a Sölden

SOELDEN – Marta Bassino torna a gareggiare dopo oltre un anno di stop, ma non riesce a qualificarsi per la seconda manche dello slalom gigante di Sölden, in Austria. La sciatrice di Borgo Dalmazzo chiude la prima prova al 43° posto, un risultato che non le permette di proseguire la gara.

Al di là del piazzamento, per l’azzurra si tratta di un ritorno importante, a 368 giorni dal grave infortunio subito il 22 ottobre 2025 durante un allenamento. In quell’occasione aveva riportato una frattura del piatto tibiale della gamba sinistra, a pochi giorni dall’inizio della stagione.

L’infortunio l’aveva costretta a un lungo percorso di recupero e a rinunciare anche alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, vissute da spettatrice.

Il rientro è arrivato proprio sulla pista di Sölden, dove Bassino aveva conquistato una vittoria nel 2020. Questa volta, però, l’azzurra ha faticato soprattutto nel tratto più ripido, senza riuscire a trovare il ritmo necessario per entrare tra le migliori trenta.

“Sono stata contentissima di partire e di aver fatto questa manche”, ha commentato al termine della prova. “Qui è sempre tostissima. Ho sentito di aver tenuto tantissimo nel muro e non riuscivo a prendere ritmo, ma già me lo immaginavo. Devo riprendere confidenza e spero col tempo di riuscire a farlo”.

Per Bassino, vincitrice della Coppa del Mondo di slalom gigante e di due ori mondiali, la gara austriaca rappresenta dunque il primo passo verso il ritorno ai livelli che l’hanno portata tra le protagoniste dello sci internazionale. L’obiettivo, ora, è ritrovare gradualmente sicurezza e competitività.

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