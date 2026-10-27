Scontro tra auto e scooter a Rivoli: si cerca una Fiat Panda che è fuggita via dopo l’impatto

RIVOLI -È ricerca della Fiat Panda coinvolta in un incidente stradale a Rivoli, nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre 2026. Una ragazza è rimasta ferita nello scontro tra lo scooter che stava guidando e l’utilitaria, all’incrocio semaforizzato tra corso De Gasperi e via Adamello.

La giovane è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 di Azienda Zero e trasportata in ambulanza all’ospedale cittadino. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Dopo l’impatto, però, la Fiat Panda si è allontanata senza fermarsi per prestare soccorso. Stando alle testimonianze raccolte e alle immagini disponibili, l’auto avrebbe proseguito lungo corso De Gasperi in direzione del Castello di Rivoli e di Rosta.

Telecamere al vaglio per identificare il conducente

La Polizia Locale di Rivoli ha già acquisito le registrazioni delle telecamere presenti nella zona e sta lavorando per individuare il veicolo e risalire alla persona alla guida. Testimonianze e immagini potrebbero rivelarsi decisive per ricostruire l’accaduto.

L’allontanamento dopo un incidente con feriti, senza fermarsi e senza prestare assistenza, può comportare gravi conseguenze penali. La normativa prevede sanzioni anche detentive per chi fugge dopo un sinistro con feriti e per chi omette di prestare soccorso.

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