Un guardiaparco finisce in un dirupo con la sua Jeep a Ronco Canavese, elitrasportato al Cto

RONCO CANAVESE – È finito fuori strada ma è riuscito a rimanere lucido fino all’intervento dei sanitari. Questa mattina un guardiaparco 45enne guidava la sua Jeep nel parco nazionale del Gran Paradiso: mentre percorreva la provinciale 47 nella zona del vallone di Forzo a Ronco Canavese (TO), è precipitato in un dirupo. L’auto si è ribaltata e adagiata a bordo strada, lui è rimasto incastrato nell’abitacolo. È comunque riuscito a dare l’allarme tramite la radio di servizio e i suoi colleghi hanno chiamato i soccorritori del 118 di Azienda Zero. I sanitari giunti sul posto lo hanno estratto dal mezzo e trasportato in elisoccorso al Cto di Torino, in codice giallo.

Oltre ai sanitari e a tecnici del soccorso alpino, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Ivrea, a cui competono i rilievi per quanto accaduto.

Le condizioni del guardiaparco, che inizialmente erano apparse problematiche, sono migliorate. È sempre rimasto cosciente anche se ha riportato un trauma cranico.

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