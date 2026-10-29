CulturaTorino
Affinchè nessuno ci cancelli, la collaborazione artistica tra Sarah Toscano e Greg Goya prende vita a Torino
Un progetto dal quale aspettiamo ulteriori novità.
TORINO – Parco Dora. Un muro bianco. Due figure che si muovono e una scritta che prende forma: Affinchè nessuno ci cancelli.
Nasce così la collaborazione artistica tra la cantante Sarah Toscano e l’artista Greg Goya. Su un muro di Torino, in uno dei parchi più iconici della città. Il video pubblicato sulle pagine social dei due aristi mostra due figure (Goya e presumibilmente la stessa Sarah Toscano) che scrivono sul muro la farse “Affinchè nessuno ci cancelli”.
In sottofondo una musica che potrebbe essere la traccia del nuovo singolo della cantante.
Nei commenti al post si nota anche lo scambio tra l’artista e la cantante a colpi di “Vandala!”, “Vandalo tu!”
Un progetto dal quale aspettiamo ulteriori novità.
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