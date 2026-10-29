Oleggio, pusher arrestato in un bivacco al Parco del Ticino: possedeva droga e un machete

OLEGGIO – Lunedì 26 ottobre, i militari della sezione operativa sono intervenuti nell’area dell'”Oasi delle Ginestre” sorprendendo i pusher all’interno di un bivacco di fortuna allestito nel cuore del Parco del Ticino.

Alla vista delle uniformi, i due hanno tentato la fuga tra la fitta vegetazione: uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il complice è stato bloccato e arrestato dopo aver opposto una violenta resistenza. Si tratta di un trentaseienne già noto alle forze dell’ordine.

Il sequestro

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire addosso all’uomo 400 grammi di hashish, 40 euro in contanti, un telefono cellulare e materiale per il confezionamento. L’ispezione dell’accampamento ha poi portato al sequestro di un secondo smartphone e di un machete, presumibilmente utilizzato per presidiare la piazza di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il trentaseienne è stato trasferito nel carcere di Novara a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

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